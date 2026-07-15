VaiOnline
Tennis.
16 luglio 2026 alle 00:32

Ritorno sulla terra: a segno Darderi e Arnaldi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mentre Jannik Sinner è passato ieri dal J Medical (a Torino) per alcuni controlli di routine dopo la vittoria a Wimbledon, la stagione del tennis prosegue con alcuni tradizionali tornei europei su terra battuta. A Bastad, in Svezia, Luciano Darderi ha debuttato vittoriosamente battendo in due set col punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco il tedesco Daniel Altmaier (60 Atp). Nello stesso torneo, si è rivisto Stefano Travaglia (150 Atp) che ha piegato in due set (6-4, 6-2) il vincitore del Challenge 175 di Cagliari 2024, Mariano Navone.

A Gstaad (Svizzera), subito eliminato Lorenzo Sonego, sceso all’(2° poso Atp) che si è arreso al belga Raphael Collignon, numero 42 del mondo, con due tie-break persi a 2 e a 5.

A Umago in Croazia, Flavio Cobolli, prima testa di serie, è stato sconfitto dal- l’argentino Tomas Burruchaga (che aveva già eliminato Marco Cecchinato) in due set: 6-2, 6-4. Debutto positivo per Matteo Arnaldi (favorito n. 4) che ha superato in tre set l’altro argentino Federico Agustin Gomez (250): 6-3, 5-7, 6-3. Lo attende il bosniaco Dzumhur.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Caldo feroce ma il peggio sarà domani

I meteorologi aggiornano le previsioni: fino a 47 gradi nell’Isola 
Camera

La maggioranza è divisa  ma il Governo va avanti

Ieri altre frizioni tra FdI, Lega ed FI. Oggi il verdetto finale 
L’emergenza

Fatica e sudore all’aperto «È dura ma si deve fare»

L’elettricista, l’operaio, il benzinaio, il rider: «Non è più estate, è diventato un inferno»  
Sara Marci
Si allarga il sostegno alla causa contro la privatizzazione della Sogaer: «Un danno per la Sardegna»

«Mattarella fermi subito la fusione»

Aeroporti, nuovi altolà all’operazione. Continuità, ennesima giornata di disagi 
Alessandra Carta
Il mistero

Mamma e figlio morti in casa: è giallo

Maracalagonis: sarebbero deceduti per asfissia, disposte le autopsie 
Raffaele Serreli