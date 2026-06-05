Ritorna in scena lo spettacolo  Grillo d’argento 

Dopo quasi trent’anni di assenza, torna a Sant’Avendrace una delle manifestazioni che ha segnato la vita del viale negli anni ‘80 e ‘90. Stasera, dalle 19,30 nel teatro parrocchiale di via Volturno, ci sarà il ritorno del “Grillo d’Argento”, spettacolo dedicato ai bambini e pensato per coinvolgere le famiglie in una serata di festa.

«L’iniziativa rinasce grazie a don Franco Crabu, collaboratore della parrocchia, che ha voluto riportare in vita una tradizione molto amata dalla comunità. Dopo tanti anni ritorna una manifestazione caratterizzante del quartiere», sottolinea il parroco don Alessandro Simula. «La vita della parrocchia e del quartiere sono connesse. Sono anni di ripresa dopo un periodo di sofferenza per la comunità: un segno di rinascita e speranza».



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