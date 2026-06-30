Rissa e kalashnikov tra la folla 

NAPOLI. Nel giro di poco più di 24 ore sono stati individuati e bloccati dalla Polizia di Stato i protagonisti principali della lite a colpi di pistola che nel tardo pomeriggio di lunedì ha seminato il panico nel centro storico di Napoli. Si tratta dell’uomo che nei video sul web ha esploso due colpi di pistola in aria e di colui che poco dopo si è recato in piazza Montesanto armato di un Kalashnikov.

In mattinata la Squadra Mobile ha invece arrestato un 38enne, anche lui coinvolto negli stessi fatti, trovato in possesso di una pistola calibro 9 che custodiva in casa. A questi si aggiunge infine la compagna dell’uomo con il mitra, che avrebbe nascosto una pistola.

Scene in perfetto stile Gomorra che ieri hanno scatenato il terrore nella zona della Pignasecca, dove si è temuto il peggio. Entrambi gli episodi sono diventati virali sui social. Altri video hanno invece documentato le violenze con lanci di sedie e cassonetti ribaltati, a cui hanno preso parte anche numerose donne. Una rissa, quella di fronte alla Chiesa di Santa Maria di Montesanto, addirittura più drammatica del raid con il mitra, visto che a un certo punto sono stati esplosi dei colpi in aria che hanno provocato un fuggi-fuggi generale.

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