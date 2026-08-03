Rischio incidenti: chiusa una corsia di via Galvani 

Da una decina di giorni un cantiere di Abbanoa occupa metà carreggiata in via Galvani, all’altezza dell’incrocio con viale Marconi. I lavori, per il rifacimento della rete fognaria, stanno creando non pochi disagi alla circolazione: la corsia che da via Galvani immette in viale Marconi, prima percorribile, da ieri è stata chiusa per i troppi pericoli, costringendo gli automobilisti a cercare strade alternative. A ridosso dei lavori è anche presente un avvallamento del manto stradale, che rischia di invadere la corsia opposta, mentre l’incrocio con via Mercalli si congestiona a più riprese nelle ore di punta. «Ma in tutta la città regna il caos», è il commento di molti.

I problemi

A pochi passi dal cantiere, Valentina Gaviano, titolare del bar Riva del Sole, descrive una situazione che va avanti da tempo: «Ci sarà sempre caos qua, finché non metteranno mano in via Mercalli. Manca anche la segnaletica orizzontale, e chi arriva da viale Marconi inizia la curva praticamente alla cieca». I lavori attuali, spiega, sono iniziati una decina di giorni fa: «Quello che aspettiamo davvero è l’intervento su via Mercalli: marciapiede, illuminazione e allargamento della carreggiata per tutti i veicoli che arrivano». Il caos è quotidiano. Vetture che si incrociano rischiando di sbattere a causa della ridotta visibilità, automobilisti ancora convinti di poter passare e il passaggio della metro che congestiona il crocevia.

I tempi

Nei giorni scorsi ci sono stati anche dei disservizi: un cavo della fibra ottica è stato danneggiato durante gli scavi lasciando temporaneamente senza corrente alcune strutture.A chiarire la natura e i tempi dell’intervento è Abbanoa, che gestisce il cantiere. «Stiamo rifacendo circa 80 metri di condotta fognaria tra viale Marconi e via Mercalli, dopo l’attraversamento ferroviario», spiega il gestore. «Quel tratto era già soggetto a diversi interventi di riparazione: quando in passato c’erano lavori su viale Marconi, tutto il traffico veniva deviato proprio lì, e la condotta si rompeva di continuo. Abbiamo quindi deciso di rifare integralmente il tratto». Per quanto riguarda il cavo della fibra danneggiato, Abbanoa precisa che era posato a soli 10 centimetri di profondità e che il guasto è stato risolto in giornata. I lavori, secondo le previsioni del gestore, dovrebbero concludersi entro la prossima settimana.

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