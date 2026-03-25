Rischio crolli, off limits la fermata dei bus in via Cinquini 

In via Cinquini, ai piedi del colle di San Michele, le persone in attesa dell’autobus della linea 5 del Ctm sono costrette a restare in piedi in mezzo alla strada. Non possono sedersi né ripararsi dalla pioggia o dal sole perché la pensilina è inaccessibile per la presenza di una selva di transenne a protezione del retrostante muro in pietra da tempo pericolante. Anche il marciapiede è off-limits. Disagi pesanti, insomma, che si trascinano da oltre un anno nonostante innumerevoli segnalazioni e quotidiane proteste.

Martedì il caso è approdato in Consiglio comunale per iniziativa del consigliere Roberto Mura (Alleanza Sardegna) che ha presentato un’interrogazione urgente. «La situazione è inaccettabile», denuncia, «i servizi Verde e Mobilità si stanno rimpallando la competenza, con il risultato che nessuno interviene». Nel frattempo la pensilina rimane ingabbiata tra erbacce e rifiuti. «Chiediamo un intervento immediato», conclude, «la fruibilità della fermata deve essere ripristinata per ragioni di accessibilità al mezzo pubblico e di decoro». D’accordo il capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco: «Bisogna sistemare il muro perché il parco è frequentato anche da turisti desiderosi di visitare il Castello di San Michele e via Cinquini non è certo un bel biglietto da visita».

Immediata la replica dell’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis. «La competenza è passata dal servizio Verde al nostro», ha spiegato, «stiamo studiano una soluzione per ripristinare la piena accessibilità della fermata: faremo analisi per capire se sia sufficiente rivestire il muro o se sullo stesso serva un intervento più importante. Nel frattempo abbiamo sentito il Ctm per chiedere se sia possibile spostare la fermata più avanti. Ma non sarà semplice. In quanto, essendo un capolinea, serve un punto largo, a due corsie, per consentire agli autobus di poter sostare».

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