Chiorino si dimette da vicepresidente ma resta assessora della Giunta Cirio 

Elena Chiorino, ex socia di Andrea Delmastro nella “Bisteccheria d’Italia”, esponente di Fratelli d’Italia, si dimette da vicepresidente della Regione Piemonte ma resta assessora, con le deleghe al Lavoro e all’Istruzione della Giunta Cirio, a dispetto delle richieste di dimissioni arrivate dalle forze di opposizione.

Ridimensionata nel suo ruolo, resta comunque in sella, non segue dunque le sorti di Delmasto: «Sono una persona rigorosa e perbene: ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono, ma che ho compiuto in assoluta buona fede. E di questo chiedo scusa ai cittadini. Il mio modo di chiedere scusa è rinunciare e restituire la delega più importante tra quelle che assegna il presidente, ovvero quella di rappresentare l’ente in sua assenza», dice.

«Apprezzo il gesto, perché di fronte a questi fatti era necessario dare un segnale e il segnale è che le istituzioni vanne sempre tutelate e messe in sicurezza», commenta il presidente Alberto Cirio.

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