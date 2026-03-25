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Piemonte.
26 marzo 2026 alle 00:29

Chiorino si dimette da vicepresidente ma resta assessora della Giunta Cirio 

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Elena Chiorino, ex socia di Andrea Delmastro nella “Bisteccheria d’Italia”, esponente di Fratelli d’Italia, si dimette da vicepresidente della Regione Piemonte ma resta assessora, con le deleghe al Lavoro e all’Istruzione della Giunta Cirio, a dispetto delle richieste di dimissioni arrivate dalle forze di opposizione.

Ridimensionata nel suo ruolo, resta comunque in sella, non segue dunque le sorti di Delmasto: «Sono una persona rigorosa e perbene: ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono, ma che ho compiuto in assoluta buona fede. E di questo chiedo scusa ai cittadini. Il mio modo di chiedere scusa è rinunciare e restituire la delega più importante tra quelle che assegna il presidente, ovvero quella di rappresentare l’ente in sua assenza», dice.

«Apprezzo il gesto, perché di fronte a questi fatti era necessario dare un segnale e il segnale è che le istituzioni vanne sempre tutelate e messe in sicurezza», commenta il presidente Alberto Cirio.

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