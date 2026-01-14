Riparte l’attività del museo diffuso 

Riparte l'attività di aggregazione giovanile, culturale e sociale del museodiffuso.exe, promossa dall’assessorato comunale alla Cultura.

La ripresa delle attività vede la disponibilità di molte più risorse in campo, con il diretto coinvolgimento di più attori, tutti di Sant’Antioco: Ottovolante, Archeotur, cooperativa sociale Millepiedi e cooperativa sociale Le Api. Le attività, riprenderanno nell’ex Monte granatico dove, partiranno a breve anche i lavori di ristrutturazione dell’ultimo piano della struttura che da qualche anno è stata trasformata in un vero e proprio centro sociale giovanile.

«L’immobile sarà oggetto di un importante restyling che gli permetterà di divenire la casa dell’aggregazione giovanile antiochense - ha evidenziato Luca Mereu, assessore alla Cultura del Comune di Sant’Antioco - questo grazie ad una solida sinergia istituzionale e territoriale, che vedrà insieme la Fondazione Cassa depositi e prestiti, la Fondazione di Sardegna, il Comune di Sant'Antioco e alcune tra le più importanti realtà del terzo settore cittadino. Un progetto che unisce visione, collaborazione e futuro e un investimento sui giovani del paese, sulla cultura, sulla socialità e sulla capacità della nostra comunità di fare rete». (s. g.)

