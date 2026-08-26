Riparato l’acquedotto, emergenza idrica finita dopo 24 ore di disagi  

Sono state necessarie quasi 24 ore perché i disagi provocati anche a Sestu dal guasto all’impianto di potabilizzazione di Donori iniziassero a rientrare. Lo stop all’acqua, legato a un intervento di riparazione dell’acquedotto Campidano. In città l’erogazione è ripresa gradualmente e alcune zone sono rimaste più a lungo a secco. I lavori di ripristino sono terminati nel pomeriggio di martedì, ma diverse strade, come via Firenze, via Picciau e zona Cortexadra, sono rimaste senza acqua fino a ieri.

«La portata durante la notte è stata erogata gradualmente da Donori, per cui percorre chilometri prima di arrivare nel Campidano di Cagliari e fare livello ai serbatoi. Senza battente, cioè un adeguato accumulo del serbatoio, le zone alte non riescono ad essere alimentate» ha spiegato il gestore Abbanoa, dopo la sollecitazione del primo cittadino Michele Cossa.

Sul fronte della manutenzione della rete idrica arriva però anche una buona notizia: in via Venezia, all’incrocio con via Ferrara, sono infatti stati eseguiti i lavori per sistemare una perdita d’acqua segnalata già lo scorso giugno e per cui erano state fatte diverse richieste di intervento al gestore. «Ho sollecitato più volte personalmente – ha spiegato Cossa –, e gli operai sono al lavoro per sistemare la perdita. Può sembrare una piccola cosa, ma anche questi interventi contano: una perdita d’acqua protratta per settimane significa spreco di una risorsa preziosa, disagio e deterioramento della strada».

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