Rinnovata la concessione alle associazioni 

La associazioni culturali di Quartucciu avranno a disposizione per altri tre mesi gli spazi dell’ex scuola Dante. Dal nuovo anno infatti, è stato deciso di procedere per il rinnovo trimestrale delle concessione, con la nuova scadenza a fine giugno, in attesa dei lavori di riqualificazione dello stabile.

Sono sei le realtà coinvolte, tutte iscritte all’albo comunale: Su Cambusciu, Su Beranu, il complesso Santa Cecilia, il coro Is Concias, il Gruppo folk Campidano e Segugi Carsici.

L’assessora alla Cultura Elisabetta Contini, ha sottolineato la necessità di garantire uno spazio alle associazioni, sempre più in difficoltà tra burocrazia e costi: «Già dallo scorso mandato mi sono battuta perché le associazioni potessero avere uno spazio utile per portare avanti le culture e le tradizioni del nostro territorio. Quello che possiamo fare come amministrazione è di dare supporto anche in questo modo. Ho chiesto garanzie alla Giunta affinché possano continuare ad avere una base anche in vista dei lavori. Se necessario cercheremo un edificio alternativo tra le proprietà comunali, così da non interrompere le attività quando la scuola di via Dante non sarà accessibile». Sul fronte lavori invece, è stata pubblicata la gara d’appalto per individuare la ditta che si occuperà dei lavori.

L’assessore al Patrimonio Carlo Secci: «Cerchiamo di sfruttare al massimo tutti gli spazi comunali. Il rinnovo ogni tre mesi consente di dare il giusto preavviso alle associazioni e allo stesso tempo utilizzare pienamente la struttura. Se i lavori dovessero slittare a settembre, rinnoveremo la concessione per altri tre mesi. Intanto l’ex scuola resta presidiata, vigilata e soprattutto attiva».



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