Rimpasto in Giunta con effetto domino 

Una casella sola da riempire, per ora. Perché, in realtà, la nomina del nuovo presidente del Consiglio comunale innescherà un potenziale effetto domino con un mini-rimpasto della Giunta guidata da Marcello Ladu. Ma il caposaldo del giro di assessori è l’avvicendamento della massima carica dell’aula che da lunedì, salvo (improbabili) sorprese dell’ultimo minuto, verrà affidata a Luigi Cardia in parte di Mara Mascia, che ha rassegnato le dimissioni potrebbe andare al Bilancio.

Per un’esponente di Forza Italia che lascia, uno di Fratelli d’Italia, finora vice del sindaco Ladu e assessore al Bilancio, avanza verso lo scranno più alto in sala consiliare. L’ufficialità dovrebbe arrivare lunedì, in occasione della seduta convocata dalla vicepresidente dell’Aula, Lara Depau, reggente in questo interim.

Le novità

Si cambia schema. Con Cardia che approda ad altro incarico, il ruolo di vicesindaco dovrebbe lo dovrebbe assumere Irene Murru, regina dei consensi alle elezioni comunali di due anni e mezzo fa con 690 preferenze, che arriva al giro di boa con il titolo di assessore ai Servizi sociali. Delega che potrebbe conservare anche nella nuova intelaiatura dell’Esecutivo. Possibile l’ingresso in Giunta di Michele Fanni, che potrebbe rilevare la delega del Turismo da Rita Cocco che dovrebbe comunque essere confermata al tavolo del potere. Al momento, l’unica certezza sono le dimissioni di Mara Mascia. «All’origine delle dimissioni - dice la presidente dimissionaria - ci sono ragioni che esulano da qualsiasi spaccatura con la maggioranza. Anzi, il rapporto con i colleghi è sempre molto solido e forte. Devo ringraziare sindaco e consiglieri che mi hanno accompagnato durante quest’esperienza. Dietro le dimissioni ci sono ragioni personali. Resto a disposizione del sindaco». Per la vicesegretaria provinciale di Forza Italia si aprirebbero le porte del Consorzio industriale con l’incarico di presidente. Indiscrezioni e nulla più. Va verso la presidenza della neonata Fondazione Tortolì l’esponente di FdI Stefania Vargiu, consigliere comunale e provinciale.

Il sindaco

Ladu rivolge un encomio alla presidente dimissionaria: «Confermo le sue dimissioni. Mascia ha svolto un ottimo lavoro, con estremo impegno, nella gestione delle adunanze comunali. Lunedì eleggeremo il successore e ci saranno delle novità nell’Esecutivo». Il sindaco spiega i motivi del rimpasto: «Normali avvicendamenti di metà consiliatura per coinvolgere tutti gli esponenti della maggioranza che, finora, ha lavorato in maniera unitaria e sta ottenendo eccellenti risultati».

