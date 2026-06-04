Rimosso ieri il chiosco pericolante  

Dopo segnalazioni, proteste e petizioni, ieri mattina è stato buttato giù e rimosso il chiosco pericolante che un tempo ospitava un’edicola, nel parchetto tra via Marconi e via Merello.La struttura si trovava in condizioni critiche e c’era il rischio che potesse cadere da un momento all’altro sui frequentatori dell’area verde, per questo già nei mesi scorsi il Comune aveva emesso un’ordinanza che imponeva ai proprietari, ancora titolati di concessione, di buttarla giù.

Ma il provvedimento non è stato rispettato e così ieri per evitare rischi all’incolumità pubblica, è intervenuta una ditta incaricata dal Comune che procederà allo smaltimento in discarica apposita. Tutte le spese poi ovviamente saranno addebitate ai concessionari.L’ex chiosco negli ultimi tempi era stato anche più volte vandalizzato e dato alle fiamme. Soddisfatti i residenti che da tempo chiedevano la rimozione e che avevano avviato una raccolta di firme.

RIPRODUZIONE RISERVATA