Rifiuti e discariche, stretta sui controlli 

Giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti, gli evasori della Tari e chi non rispetta le regole della raccolta differenziata. Il bilancio del primo semestre di quest’anno è di 351 sanzioni. Considerando solo il mese di giugno e i primi giorni di luglio i verbali sono ben 44. Si fanno sempre più intensi, infatti, i controlli della sezione della Polizia Locale dedicata al rispetto dell’ambiente, in stretta sinergia con il servizio Igiene, decoro urbano e ambiente e l’assessorato comunale dell’Ecologia urbana.

Rifiuti abbandonati

Tra le attività più sanzionate c’è quella relativa all’abbandono dei rifiuti in strada o in vari punti della città. Una pratica purtroppo ancora diffusa e che ha portato solo nei primi sei mesi del 2026 a 126 multe delle 351 totali. Gli ultimi venti verbali sono arrivati tutti a giugno. Una decina di trasgressori dovrà pagare 1000 euro, ovvero un terzo del massimo previsto di 3000 euro. A questi numeri bisogna aggiungere anche l’alto numero di interventi per la rimozione di rifiuti, 448 da gennaio a giugno, e per cui gli agenti non hanno potuto effettuare sanzioni per mancanza di indizi. Procedono tuttavia le indagini della Polizia Locale per risalire ai trasgressori, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza in numerose aree del capoluogo.

Raccolta differenziata

Numerose anche le sanzioni per quanto riguarda la raccolta differenziata. Nel bilancio del Comune sono 152 per conferimenti con modalità diverse da quelle previste e 47 per errato conferimento delle diverse frazioni. Tra i trasgressori, risultano esserci 27 attività commerciali e artigiane sanzionate. Crescono anche le multe per i privati e i condomini: sono 86 per i conferimenti con modalità, giorni e orari diversi da quelli indicati nel calendario. «L’obiettivo resta quello di contrastare e ridurre comportamenti scorretti», ha spiegato l’assessora dell’Igiene del suolo e gestione del ciclo dei rifiuti, Luisa Giua Marassi, «ma anche e soprattutto riconoscere l’impegno dei cittadini e delle attività che ogni giorno, con il rispetto delle regole, contribuiscono a rendere più bella la nostra città».

Le altre segnalazioni

In totale sono state oltre 200 le segnalazioni ricevute dalla Sezione Igiene urbana. Tra gli altri verbali, ci sono anche dodici per infrazioni come l’imbrattamento e quattro per possessori di cani (tra i 123 controllati): tre perché sprovvisti dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni, uno per la mancanza del microchip identificativo.

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