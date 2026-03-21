Rifiuti abbandonati vicino alla sede del Consiglio 

Una buca profonda, senza segnalazioni, e rifiuti abbandonati a pochi passi dalla sede del Consiglio comunale. È la fotografia che accende lo scontro politico su Villa Maria Pia, con il gruppo consiliare di Forza Italia che segnala una situazione gravissima di degrado e pericolo per la pubblica incolumità. Il dito puntato sull’antico casale, ex colonia penale di Cuguttu che ospita la massima assemblea cittadina. Nel lato destro dell’edificio, denunciano i consiglieri azzurri, «si apre una voragine pericolosissima, priva di qualsiasi protezione, che rappresenta un rischio concreto per cittadini, bambini e automobilisti».

Non solo. L’area sarebbe anche interessata dalla presenza di «una vera e propria discarica abusiva, con rifiuti accumulati senza controllo», trasformando uno spazio pubblico in «un indecoroso punto di abbandono», si legge in una nota. «Villa Maria Pia è la sede delle riunioni del massimo consesso cittadino. Siamo di fronte a un paradosso intollerabile: il luogo simbolo della democrazia è circondato da degrado e pericoli non segnalati», attacca il gruppo di Forza Italia, chiedendo interventi immediati per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area «oltre all’individuazione delle responsabilità per questa situazione vergognosa».

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