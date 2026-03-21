VaiOnline
Alghero.
22 marzo 2026 alle 00:30

Rifiuti abbandonati vicino alla sede del Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una buca profonda, senza segnalazioni, e rifiuti abbandonati a pochi passi dalla sede del Consiglio comunale. È la fotografia che accende lo scontro politico su Villa Maria Pia, con il gruppo consiliare di Forza Italia che segnala una situazione gravissima di degrado e pericolo per la pubblica incolumità. Il dito puntato sull’antico casale, ex colonia penale di Cuguttu che ospita la massima assemblea cittadina. Nel lato destro dell’edificio, denunciano i consiglieri azzurri, «si apre una voragine pericolosissima, priva di qualsiasi protezione, che rappresenta un rischio concreto per cittadini, bambini e automobilisti».

Non solo. L’area sarebbe anche interessata dalla presenza di «una vera e propria discarica abusiva, con rifiuti accumulati senza controllo», trasformando uno spazio pubblico in «un indecoroso punto di abbandono», si legge in una nota. «Villa Maria Pia è la sede delle riunioni del massimo consesso cittadino. Siamo di fronte a un paradosso intollerabile: il luogo simbolo della democrazia è circondato da degrado e pericoli non segnalati», attacca il gruppo di Forza Italia, chiedendo interventi immediati per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area «oltre all’individuazione delle responsabilità per questa situazione vergognosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Seggi aperti

I partiti all’esame del consenso All’orizzonte le Politiche 2027

Ma il destino del Governo non dipende dalla vittoria del Sì o del No 
Il conflitto

L’Iran avverte il mondo: missili verso la base Usa lontana 4.000 chilometri

Lancio sull’Oceano Indiano: l’attacco è fallito ma il raggio d’azione può raggiungere l’Europa 
Regione

Nomine, dal Pd nessuno sconto al M5S

Vertice per ricucire lo strappo sui manager delle Asl ma l’intesa resta lontana 
Roberto Murgia
La storia

«Pioniere e visionario: Nichi Grauso era questo»

Il ricordo all’apertura dell’anno accademico dell’università di Aristan, l’ateneo della felicità 
Mauro Madeddu
Cronaca

Il tartufo di Laconi? Senza patentino  il business non c’è

Stagione positiva per la raccolta,  ma vendere è un’impresa difficile 
Mariella Careddu
Ambiente

Mari Pintau resta libera, niente numero chiuso nella “spiaggia-gioiello”

Non ci sono i tempi per il provvedimento Ipotesi bus per evitare la sosta selvaggia 
Giorgia Daga
Roma

Anarchici morti, indagini a tappeto

Perquisizioni e sequestri, l’obiettivo forse vicino al luogo dell’esplosione 
Incidenti

Strage sulle strade: morti 4 giovani e un quarantenne

A Milano scontro fra una moto e un taxi, a Roma minicar contro un’utilitaria 