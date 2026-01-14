Rifiuti abbandonati, scattano le sanzioni 

Hanno un nome e un volto le persone che in queste settimane hanno abbandonato rifiuti sia in centro che in periferia. E per ciascuna è scattata una sanzione di 80 euro. Gli agenti della polizia locale sezione ambiente sono intervenuti ieri a caccia di inquinatori ambientali, anche in seguito a un servizio del L’Unione Sarda che raccontava la recrudescenza del fenomeno del sacchetto selvaggio e abbandono di elettrodomestici e macerie in zone nuove rispetto a quelle “storiche” non coperte dalla videosorveglianza. Nel mirino gli autori dell’abbandono di un frigorifero, lasciato a bella vista in viale Arsia prima di Natale. Il controllo degli agenti ha permesso di risalire alla proprietaria, una donna che aveva fatto posizionare l’elettrodomestico ai piedi di un palazzo senza preventivamente prenotare il ritiro presso la ditta autorizzata. È scattata la sanzione di 80 euro più le spese di ritiro. Nelle vicinanze, monitorati in questo caso da diverso tempo, c’erano alcuni mastelli dei rifiuti lasciati in abbandono, cioè posizionati fuori dai giorni e dagli orari preposti per il ritiro. Gli agenti hanno atteso in questo caso giustamente un po’ di tempo per valutare se si fosse trattato di una banale dimenticanza di qualche giorno, ma quando hanno appurato che si trattava di negligenza perdurante, allora per tre proprietari è scattata la sanzione di 80 euro ciascuno. Ma non è finita: sempre ieri, su segnalazione, gli agenti hanno verificato un cumulo di rifiuti domestici lasciati ai margini di una delle colline di sterili minerari (destinate a diventare un parco): anche in questo caso si è risaliti al presunto autore dell’abbandono ma si è scoperto che nel frattempo è deceduto. (a. s.)

