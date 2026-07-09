L’edicolante, ancora oggi, nell’immaginario collettivo svolge un mestiere fascinoso grazie al quale si crea un legame umano con la gente. L’edicola continua a essere un punto di ritrovo, un luogo di aggregazione in cui scambiare chiacchiere, opinioni, abitudini.

«Ereditiamo un’attività storica, uno spazio di riferimento per la comunità samughese, consapevoli della sua importanza», riferisce Rosaria Pitzalis, titolare dal 2025 della licenza assorbita nella sua tabaccheria in piazza di Chiesa a Samugheo. «L’edicola era quello che mancava a completare un servizio a 360 gradi e utile per la comunità. La tabaccheria insieme all’edicola ci permettono di garantire diversi servizi ai nostri compaesani, soprattutto verso coloro che, per scelta o perché impossibilitati, non usano il web».

Il diritto all’informazione

Ogni racconto è diverso ma resta l’intuito a concepire l’edicola come un servizio al paese e alla comunità, nel segno di un diritto all’informazione che si esprime ogni giorno. Di conseguenza l’essere edicolante, ancora oggi, significa fornire uno strumento di informazione e lettura, nonostante la velocità digitale che ci appartiene e condiziona.

L’approccio di chi sceglie in questi tempi, rispetto a ieri, il mestiere dell’edicolante è cambiare il ritmo, seguirne uno lento: che resta al passo, certo, ma senza accelerazioni prove di significato. Qui, trova espressione l’incontro tra generazioni, la condivisione tra vedute più diverse.

Quindi, a Samugheo si possono trovare anche servizi di pagamenti, di vendita biglietteria, cartoleria e giochi per i più piccoli. La collaborazione reciproca tra i vari commercianti all’interno di piccole comunità che desiderano non restare indietro è fondamentale. Ecco che, in un contesto complesso, il luogo di un’edicola può essere quello in cui, ancora, ritrovare confronti genuini.

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