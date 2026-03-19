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20 marzo 2026 alle 00:32

Riecco il Brasile dopo 22 anni: Bezzecchi ci prova 

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Per il secondo appuntamento stagionale, il motomondiale torna in Brasile dopo 22 anni e scopre la nuova pista di Goiania. Marco Bezzecchi, vincitore con l’Aprilia in Thailandia, e Marc Marquez, su Ducati ufficiale, il pilota più deluso dal primo Gp sono i personaggi da copertina e allo stesso tempo i favoriti. Il terzo incomodo tra i due potrebbe essere Pedro Acosta, attuale leader del Mondiale con la sua Ktm, e futuro compagno di Marquez sulla Desmosedici di Borgo Panigale. Gli altri ducatisti Alex Marquez (Gresini) e Pecco Bagnaia (ufficiale), partono come outsider su un tracciato che è una novità per tutti.

Marco &Marc

«In Thailandia è stato un weekend positivo, ma non buono come avrebbe potuto essere perché ho commesso un errore nella Sprint. Ma non posso lamentarmi: i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario», dice Bezzecchi nella conferenza stampa. «La pista sembra bella, è molto veloce. Hanno fatto un ottimo lavoro e l'atmosfera è molto bella», aggiunge il romagnolo, che ha aspettative positive perché «la moto sta migliorando, a Noale lavorano sodo. Cercheremo di divertirci e imparare la pista il più velocemente possibile. Non ho idea se la RS-GP possa esprimersi qui come a Buriram, è una pista nuova. Ne sarei felice ma al momento è difficile rispondere».

Marc Marquez, costretto al ritiro nella gara inaugurale della stagione in Thailandia, cercherà di conquistare la sua prima vittoria dell'anno, che sarebbe la centesima in un GP del Mondiale di motociclismo, la 74ª nella classe regina. «Questo weekend in Brasile sarà davvero speciale perché non abbiamo punti di riferimento su questa pista. Sono felice di venire in un nuovo Paese dove ci sono tanti appassionati di MotoGP. Il circuito è molto corto e probabilmente farà tanto caldo, quindi dovremo essere efficienti domani per adattarci bene ed evitare di commettere errori», ha spiegato il campione del mondo.

Il programma

Si comincia oggi alle 15 italiane con le prime prove libere, seguite alle 19.15 dalle pre-qualifiche. Domani ancora prove libere alle 14.05 e qualifiche alle 14.45. Alle 18.55 la gara Sprint. Domenica, infine, la gara alle 19, preceduta come sempre da quelle di Moto 3 (ore 16) e Moto2 (17.15). Tutto in diretta su Sky Sport e Now e in differita su TV8.

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