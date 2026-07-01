Riavviato il servizio metro verso la fermata di Monserrato 

Da ieri è nuovamente in funzione la Linea 2 della MetroCagliari per i pendolari di Settimo, Sinnai e Maracalagonis. Il servizio metrotranviario è stato ripristinato tra la stazione di Settimo e quella San Gottardo di Monserrato con una frequenza variabile tra i 20 e i 30 minuti. La linea era stata interrotta per consentire la realizzazione di alcuni lavori.

«Il riavvio del servizio», fa sapere l’Arst, «si inserisce in un piano più ampio di riorganizzazione della mobilità integrata». Nella stessa giornata è ripreso anche il servizio del collegamento col bus (linea 172) dalla stazione di Settimo verso Sinnai e Maracalagonis, servizio destinato a studenti e pendolari.

Da anni si parla di un mega progetto per allungare i binari della metro dalla stazione di Settimo sino a Sinnai e a Maracalagonis. Diversi i tracciati proposti e tanti gli incontri fra i vertici dell’azienda e i Comuni di Sinnai e di Maracalagonis. Sinora però nulla di di concreto, tempi della realizzazione delle nuove tratte sembrano lontani mentre le strade dell’hinterland sono sempre meno capaci di sopportare il grande traffico che a tutte le ore della giornata vi si riversa.

Intanto la maggior parte dei pendolari preferisce ancora utilizzare la propria auto per raggiungere Cagliari, nonostante una Statale 554 sempre più intasata. (ant.ser.)

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