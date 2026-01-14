Riattivati i servizi della ludoteca «Importante per bimbi e genitori» 

È iniziato nei giorni scorsi il servizio di ludoteca, promosso dall’Area servizi alla persona e dall’ufficio Sociale del Comune. Un progetto rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, realizzato in collaborazione con la cooperativa Airone. Le attività si svolgeranno fino a giugno negli spazi della ex scuola primaria di via Carlo Alberto, con la possibilità di utilizzare anche aree esterne e parchi comunali.

La ludoteca è attiva il lunedì e il mercoledì per i bambini dell’infanzia, martedì e giovedì per gli alunni della primaria, dalle 16.30 alle 18.30. La quota di partecipazione è 30 euro per il primo figlio e 20 per ciascun altro figlio. Soddisfatta la vicesindaca, Maria Antonietta Meloni, che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: «La ludoteca non è solo un servizio ricreativo, ma un investimento sulla crescita dei nostri bambini. Offriamo un luogo sicuro, stimolante e inclusivo, dove i più piccoli possono socializzare, imparare e sviluppare creatività e autonomia. È un progetto che rafforza la comunità e sostiene le famiglie, soprattutto quelle che hanno bisogno di un supporto nei pomeriggi scolastici». Per informazioni è possibile contattare i Servizi sociali allo 0785/560031 o scrivere a servizisociali@comune.sedilo.or.it. ( s. c. )

