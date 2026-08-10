Riapre viale Diaz e cambia la viabilità in viale Bonaria 

Viale Diaz, si cambia. Ancora. Per la quarta volta negli ultimi mesi, cambia la viabilità nella zona. Stavolta, in meglio, però. Perché riapre al traffico il tratto di viale Diaz compreso tra viale Cimitero e piazza Donatori di Sangue. Mentre in viale Bonaria, tra viale Cimitero e via Sonnino, viene revocata la corsia riservata ai bus e ai taxi e viene istituito il doppio senso di circolazione. Una modifica destinata a incidere sui flussi di traffico in una delle zone maggiormente interessate dai cantieri della metro.

Cambia anche la viabilità all’intersezione tra viale Bonaria e via Sonnino. Per i veicoli viene introdotto l’obbligo di svolta a sinistra, con il movimento regolato dai semafori. Fanno eccezione i bus e i taxi, che potranno continuare a seguire la stessa viabilità finora consentita.

Il nuovo assetto della circolazione è legato all’avanzamento dei lavori della metropolitana e, in particolare, alla possibilità di restituire alle auto il tratto di viale Diaz rimasto interessato dal cantiere. Una riapertura che comporta però una nuova organizzazione dei flussi nella zona tra Bonaria, Sonnino e Diaz, con gli automobilisti chiamati a fare i conti con nuovi sensi di marcia e obblighi modificati. ( ma. mad. )

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