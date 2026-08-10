VaiOnline
L’ordinanza.
11 agosto 2026 alle 00:39

Riapre viale Diaz e cambia la viabilità in viale Bonaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Viale Diaz, si cambia. Ancora. Per la quarta volta negli ultimi mesi, cambia la viabilità nella zona. Stavolta, in meglio, però. Perché riapre al traffico il tratto di viale Diaz compreso tra viale Cimitero e piazza Donatori di Sangue. Mentre in viale Bonaria, tra viale Cimitero e via Sonnino, viene revocata la corsia riservata ai bus e ai taxi e viene istituito il doppio senso di circolazione. Una modifica destinata a incidere sui flussi di traffico in una delle zone maggiormente interessate dai cantieri della metro.

Cambia anche la viabilità all’intersezione tra viale Bonaria e via Sonnino. Per i veicoli viene introdotto l’obbligo di svolta a sinistra, con il movimento regolato dai semafori. Fanno eccezione i bus e i taxi, che potranno continuare a seguire la stessa viabilità finora consentita.

Il nuovo assetto della circolazione è legato all’avanzamento dei lavori della metropolitana e, in particolare, alla possibilità di restituire alle auto il tratto di viale Diaz rimasto interessato dal cantiere. Una riapertura che comporta però una nuova organizzazione dei flussi nella zona tra Bonaria, Sonnino e Diaz, con gli automobilisti chiamati a fare i conti con nuovi sensi di marcia e obblighi modificati. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Nell’Isola emergenza-plastica

l Ragas, Serreli
L’emergenza

Sinnai spera nel piano d’emergenza: «Coi turisti i problemi aumentano»

La sindaca: il paese giovedì ritirerà i rifiuti, serve una soluzione prima 
Raffaele Serreli
Baronia.

Budoni si ferma, Dorgali virtuoso

Fabrizio Ungredda
Il fenomeno

Eclissi di sole, un giorno speciale

Manuel Floris
note polemiche

Salvini all’Agnata diventa un caso

Il ministro: da sempre fan di De Andrè. Ma la nipote di Faber lo attacca 
caso report

Attentato a Ranucci, arrestato Lavitola

L’ipotesi: voleva lanciare il giornalista in politica e guadagnare per sé un posto 