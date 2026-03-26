Riapre l’ufficio postale «Tempi rispettati» 

Riapre l’ufficio postale di Giba. Lo sportello del piccolo paese del Basso Sulcis è rimasto chiuso per oltre un mese per i lavori di adeguamento al progetto Polis portato avanti da Poste Italiane. L’ufficio è stato completamente rinnovato. «Più decoroso e funzionale», dice il sindaco Andrea Pisanu. «Esprimo soddisfazione per il rispetto delle tempistiche e per la comunicazione». L’ufficio postale rispetterà il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8,20-13,45 e il sabato fino alle 12,45. (f.m.)