Riapertura di via Porcell: ancora nessun interventoRestano blocchi e disagi 

Restano le transenne davanti a via Porcell, ma dei lavori ancora nessuna traccia. La strada è sbarrata da venerdì scorso per la caduta di calcinacci da un muro di proprietà dell’Università. I tempi per il ripristino e la riapertura però sono ancora sconosciuti, mentre proseguono i grossi problemi alla viabilità.

Soluzione temporanea

L’inversione del senso di marcia di via Anfiteatro ha aiutato a migliorare momentaneamente la situazione, ma non basta. Perché se ora da via Ospedale si può risalire verso viale Giussani, resta il problema opposto. Da piazza d’Armi per arrivare in piazza Yenne si può passare solo da via Sant’Ignazio. La chiusura di via Porcell ha riversato ulteriore traffico su viale Merello, strada già particolarmente frequentata dagli automobilisti cagliaritani. I maggiori disagi, ovviamente, si sono registrati nelle ore di punta per famiglie e lavoratori che hanno dovuto fare i conti con le lunghe code.

Sorprese

Nonostante le modifiche alla viabilità siano partite da martedì mattina, in tanti restano ancora sorpresi dalle transenne installate tra viale Giussani e via Fra Nicola da Gesturi che segnalano i divieti per procedere in via Anfiteatro verso via Ospedale. Molti automobilisti, anche ieri, si sono ritrovati così costretti a cercare vie alternative (non segnalate) per raggiungere piazza Yenne. In via San Giorgio, invece, sono apparsi due cartelli che annunciano la chiusura di via Porcell, ma è molto meno chiara la possibilità di poter comunque procedere verso viale Buon Cammino grazie all’inversione del senso di marcia di via Anfiteatro. Anche perché su Google Maps e su altri sistemi di navigazione la nuova viabilità del centro non è stata ancora modificata.

Proseguono inoltre i grossi disagi per i residenti di Castello a causa della contemporanea chiusura di via Fiume, proprio all’incrocio tra via Porcell e via dei Genovesi. La strada è sempre interdetta per il rischio di caduta di calcinacci, anche se qualcuno sposta comunque le transenne per risalire più rapidamente in viale Buon Cammino. La chiusura di via Porcell, nonostante le nuove disposizioni comunali, continua a dividere in due la città. L’ultima volta, nel 2022, rimase bloccata per cinque mesi per lo stesso problema. Ora si aspettano solo gli interventi dell’Università per rimettere in sicurezza il muro e consentire la riapertura della strada.

