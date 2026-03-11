VaiOnline
FdI.
12 marzo 2026 alle 00:36

Zedda: «Ci sono giudici troppo legati alla politica Liberiamoli con un Sì» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prima ancora di entrare nel merito dei diversi aspetti, prima ancora di parlare dell'Alta Corte o del sorteggio per l'ingresso nei due Csm, secondo la senatrice di FdI Antonella Zedda c'è un elemento che dimostra la necessità della riforma: «In Italia prima o poi tutte le parti politiche l’hanno avuta nel loro programma, almeno in parte. Dai tempi della bicamerale presieduta da D’Alema per passare ai 5 Stelle nel 2018 arrivando al programma del Pd, che nel 2022 prevedeva proprio l’istituzione dell'Alta Corte disciplinare. E questo dimostra che riformare la giustizia è un atto di buonsenso che tutta la cittadinanza aspetta da tempo. Eppure, per quanto tutti ne abbiano parlato, solo il centrodestra ha avuto la caparbietà e il coraggio di portarla avanti dopo averla indicata in campagna elettorale.

I giudici sono “plotoni di esecuzione”?

«Assolutamente no. Però tenga conto che chi ha usato questa espressione poi ha spiegato che cosa intendeva davvero. E non solo: ha ricordato come da parlamentare difese la magistratura, della quale peraltro aveva fatto parte. Qui il punto non è colpire la magistratura, ma rendersi conto che alcuni magistrati sono legati a filo doppio alla politica».

E quindi?

«E quindi vanno liberati. Per quanto i magistrati politicizzati siano una piccola minoranza, oggi le correnti la fanno da padrone. E la conseguenza è semplice: un giudice che non intende prendere una tessera non ha possibilità di arrivare a ricoprire ruoli apicali».

Perché al Csm un giudice estratto a sorte farebbe meglio di uno che ha la stima e il consenso dei colleghi?

«Il meccanismo lo ha spiegato bene il presidente del tribunale di Brescia: chi viene eletto deve rispondere il primo luogo a chi lo ha votato. Questo significa che chi va al Consiglio superiore, e quindi è incaricato di valutare ed eventualmente premiare il lavoro dei suoi colleghi, avrà ottimi motivi per tutelare i suoi elettori. Con il sorteggio, invece, le carriere dei giudici saranno vagliate da persone che non hanno alcun motivo di gratitudine o di attenzione verso nessuno dei concorrenti al tale incarico o alla guida del tale ufficio giudiziario. D’altra parte al Csm non arriveranno dei passanti: il sorteggio verrà effettuato nell’elenco non immenso di chi ha i titoli per accedere al Consiglio».

Impensierisce di più il fronte del No o l’astensione?

«L’astensione, senza dubbio. Chi fa politica dovrebbe chiedersi continuamente come mai gli italiani stiano perdendo la voglia di esprimersi».

Una campagna elettorale più serena e ragionata favorirebbe la partecipazione.

«Eppure in questi giorni sento chi parla di campagna “troppo tecnica”, e sostiene che i tecnicismi allontanano i cittadini dal voto. Altri invece raccontano il referendum come una specie di giudizio finale sull’operato del governo Meloni, cosa che non è e non può essere. Per come la vedo io, direi che è stata una campagna elettorale di confronto, magari acceso ma di confronto. E ancora di più dovrà esserlo in questi ultimi giorni. Certo, se ripenso a quando facevo politica da giovane mi viene da pensare che probabilmente all'epoca ci sarebbero stati più momenti aperti, con un esponente del Sì e uno del No che dialogano davanti ai cittadini. Penso che sarebbe stato un arricchimento e devo dire che ho suggerito a più di un amministratore locale di organizzare qualcosa del genere sul territorio: quando i cittadini si sentono coinvolti è sempre un bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La governatrice agli alleati: «La gestione unica è nel nostro programma». Sinistra futura avverte: nulla è deciso

Aeroporti ai privati, Todde scopre le carte

Ma non c’è l’unanimità al vertice sull’ingresso della Regione nella holding: la delibera per ora non passa 
Alessandra Carta
Viabilità

Cantiere 131: lavori senza fine

Altri tre mesi di disagi tra divieti, buche giganti, code e rallentamenti 
Ignazio Pillosu
La storia

«Così operiamo i piccoli cuori»

A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu 
Sara Marci
Regione

«Interim e nomine, sanità sarda nel caos: Todde venga in Aula»

Seduta straordinaria dell’Assemblea su richiesta dell’intera opposizione 
Roberto Murgia
Il delitto

Uccisa dall’ex, l’uomo era ai domiciliari

Il 67enne reo confesso non aveva il braccialetto elettronico. Trovata l’arma del delitto 