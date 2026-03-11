VaiOnline
Il caso
12 marzo 2026 alle 00:37

Serrenti, i dannati della Statale 131 

I sardi restano sulla cattiva strada. Anzi, pessima, se ci si concentra sulla “complanare” della Statale 131 che, tra Serrenti e Monastir, assorbe il traffico diretto verso Cagliari. Le condizioni del manto stradale sono disastrose (foto Angelo Cucca), nonostante i recenti lavori di manutenzione appaltati dall’Anas. Rabbia e danni: molti automobilisti chiederanno risarcimenti. La soluzione definitiva arriverà solo con la chiusura dei vari cantieri in un tratto di una decina di chilometri, ma la riapertura della strada slitta ancora. Cantiere aperto, scrive Anas, almeno sino al 12 giugno.

a pagina 5

