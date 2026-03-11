Due turisti di San Gavino bloccati da giorni a Bangkok 

Sono partiti in vacanza per 15 giorni nel Laos e mai avrebbero immaginato di avere difficoltà per il ritorna in Italia. Alessandra Piras e Sandro Tola, entrambi di San Gavino, sono ancora bloccati nel paese asiatico anche perché la maggior parte dei voli verso l’Italia vengono cancellati in continuazione.

«Eravamo di ritorno dal Laos – racconta Sandro Tola – e siamo rimasti bloccati a Bangkok per la cancellazione del volo del 4 marzo, in seguito alla chiusura dello spazio areo nel Golfo. Solo dopo mille peripezie siamo riusciti a riprogrammare un volo per il 13 marzo per l’Italia tramite un’agenzia viaggi di Oristano, ma le compagnie aeree non stanno fornendo alcuna assistenza. Siamo davvero in difficoltà e spesso mancano le informazioni». Ma la situazione presenta non poche anomalie perché i due turisti vengono indirizzati a voli che poi vengono cancellati, ma allo stesso tempo ci sono compagnie compagnie aeree stanno effettuando voli nelle medesime tratte come da Bangkok ad Abu Dhabi e poi a Roma, ma i prezzi sono elevatissimi. «L’unico aiuto fornito dall’ambasciata italiana e anche dalla Farnesina – aggiunge Sandro Tola – è stato il suggerimento di acquistare i biglietti per un altro volo. Così siamo riusciti a acquistare un volo Ita diretto su Roma per domenica 15, con il prezzo di circa 2mila euro a persona. Facciamo presente questa situazione, perché i cittadini italiani che non possono rientrare non sono solo quelli dei paesi dell’area del Golfo. Ci sembra corretto far conoscere anche queste situazioni. La nostra era una vacanza di 15 giorni in Laos con il rientro da Bangkok. Abbiamo incontrato molti italiani in giro per questa città e provenienti anche da altri stati asiatici, che cercano di rientrare a casa. Purtroppo è molti difficile trovare i biglietti aerei. Ci sono tantissime persone in difficoltà. Speriamo che questo brutto momento passi al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA