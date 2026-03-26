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Il caso.
27 marzo 2026 alle 00:22

Riaperta al pubblico la terrazza del Bastione di Santa Croce 

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Riapre al pubblico la terrazza del Bastione di Santa Croce. L’area era stata chiusa a causa di una serie di lesioni strutturali sulla pavimentazione, comparse già a inizio febbraio. Tra crepe e un ulivo pericolante, la terrazza era stata così resa inaccessibile e delimitata dalle transenne posizionate tra il 10 e l’11 marzo, dopo la segnalazione dell’ex consigliere comunale Marcello Polastri al Comune, alla Protezione Civile e ai Vigili del fuoco. L’associazione Sardegna Sotterranea, inoltre, aveva invitato il Ministero della Cultura a monitorare con attenzione la situazione con una relazione dettagliata che sottolineava il valore storico del Bastione. I controlli tecnici si sono concentrati sia alla base del bastione sia lungo le pareti laterali, in modo da escludere eventuali cedimenti strutturali.

Le criticità avevano sollevato preoccupazioni tra residenti e turisti, ma con la conclusione degli interventi di riparazione, la terrazza è stata restituita alla collettività. Cittadini e visitatori possono così nuovamente accedere e godere in sicurezza di uno dei più affascinanti belvedere medievali della città.

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