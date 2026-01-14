VaiOnline
Villamassargia.
15 gennaio 2026 alle 00:33

Rete idrica, viabilità modificata per i lavori 

L’inserimento, nei sottoservizi di via san Pietro, di nuovi allacci idrici da collegare alla rete di distribuzione, comporterà una piccola rivoluzione della viabilità nel centro di Villamassargia. A seguito, infatti, di un sopralluogo della polizia locale, i tagli stradali e le operazioni di allaccio alla rete (già autorizzate da Abbanoa) rendono necessaria una specifica ordinanza di modifica del traffico veicolare che verrà adottata lunedì 19 gennaio, giorno d’inizio del cantiere. A partire dalle 6 del mattino, infatti, vigerà il divieto di transito lungo via san Pietro, nel tratto compreso tra l’intersezione con via D’Arborea e l’intersezione con via Cavallera. Contemporaneamente verrà istituito il senso unico alternato in via D’Arborea, nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Roma e Marconi. Infine, verrà adottato il senso unico in via Cavallera, nel tratto compreso tra via Centrale e via San Pietro, operando in questo caso in deroga al consueto divieto di transito vigente nel tratto di strada. «Si tratterà - spiega la sindaca Debora Porrà - di una piccola rivoluzione della viabilità e di un provvisorio cambio d’abitudini affinché si possano limitare al massimo i disagi in una zona nevralgica del paese». Intanto prosegue il lungo iter per realizzare una nuova condotta che alimenti la frazione Arriali, dipendente da 20 anni, dall’acqua di Domusnovas.

