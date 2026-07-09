Rendiconto in ritardo, parte la denuncia 

L’amministrazione di Assemini è in difficoltà, paralizzata dalla mancata approvazione del rendiconto di gestione: atto fondamentale che certifica lo stato di salute dei conti pubblici.

È quanto denunciato dalla minoranza in una segnalazione scritta inviata al Prefetto di Cagliari e all’assessorato regionale agli Enti locali. Firmatari: Diego Corrias, Alessandro Casula, Rachele Garau, Francesco Lecis e Sandro Sanna.

Il problema

Al centro di tutto c’è la prolungata assenza di Marcello Malloru, assessore comunale al Bilancio ad Assemini ma da un mese anche sindaco di Burcei. Nonostante il doppio incarico non presenti formalmente (pare) profili di incompatibilità legislativa, di fatto l’esponente della Giunta non partecipa alle riunioni coi colleghi dal 28 maggio e la sua assenza durante i Consigli comunali dedicati al bilancio sta suscitando polemiche. «Non si tratta di un semplice ritardo burocratico», denunciano i consiglieri di M5s e Pd sulla mancata approvazione del rendiconto, «ma di una vera paralisi che rischia di danneggiare i cittadini e i servizi comunali. Di fronte a una situazione così grave ci saremmo aspettati trasparenza e responsabilità da parte del sindaco».

Conseguenze

Senza il via libera a questo documento il Comune non può procedere ad assunzioni né può utilizzare l’avanzo di amministrazione per finanziare manutenzioni, servizi o nuovi interventi. A questo si aggiunge la critica, mossa dall’opposizione, sul ricorso ripetuto alle variazioni di bilancio “d’urgenza”, una prassi che svuoterebbe il Consiglio comunale delle sue funzioni di indirizzo riducendolo a un mero ufficio di ratifica.

Primo cittadino

Di fronte alla crescente pressione istituzionale il sindaco Mario Puddu ha rotto il silenzio e provato a rassicurare la cittadinanza, ufficializzando al contempo il superamento della gestione Malloru. «Non mi risulta che abbia presentato le dimissioni», ha dichiarato il primo cittadino riferendosi all’assessore. Poi ha specificato: «In questo periodo mi sto occupando io direttamente del rendiconto, argomento molto importante su cui con gli uffici lavoriamo sodo e costantemente. Nominerò a breve un nuovo assessore, ma in questa fase seguirò io l’iter di approvazione del documento contabile».

Sulla questione del doppio ruolo di Malloru, il primo cittadino asseminese ha smorzato i toni sottolineando l’assenza di una «incompatibilità formale», presente invece «per gli emolumenti. Non può prendere le due indennità».

I controlli

Ora però con la segnalazione sul tavolo del Prefetto l’amministrazione non ha più grandi margini di manovra. La palla passa agli organi di controllo regionali, chiamati a verificare se il «lavoro sodo» annunciato da Puddu riuscirà a sbloccare l’impasse o se sarà necessario un intervento esterno per restituire ad Assemini la piena operatività contabile.

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