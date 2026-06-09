Recitare in lingua sarda a teatro per restare giovani 

Da quasi vent’anni si riuniscono ogni settimana, provano la parte e poi portano in scena le opere teatrali, rigorosamente in sardo, convinti che non ci sia miglior medicina per restare giovani.

Il gruppo teatrale dell’Università della terza età di Capoterra, presieduta da Tore Caboni, torna in scena oggi alle 17,30 al teatro parrocchiale di Poggio dei Pini con la commedia in due atti “Sa corona de zia Belledda”, opera di Antonio Garau del 1975, che suggellerà l’anno accademico di questo gruppo di amanti del teatro sardo. La recitazione in lingua sarda è solo una delle tante attività organizzate dall’Ute di Capoterra, che oggi ha oltre 270 iscritti e può contare su insegnanti qualificati.

Bruno Mameli, 85 anni, dipendente in pensione della Saras, è il regista di questa compagnia che si diverte anche a scrivere scene di proprio pugno: «Recitare ci permette di sentirci vivi, aumenta l’empatia tra le persone e crea un ponte con le nuove generazioni che attraverso questi spettacoli imparano a conoscere la lingua e le tradizioni della nostra terra». Francesco Murgia, 82 anni, medico in pensione, sottolinea l’importanza dell’invecchiamento attivo: «Ogni volta che viene a mancare una persona anziana è come se la comunità perdesse una intera biblioteca fatta di ricordi, testimonianze del passato e preziose informazioni. Attraverso il teatro non solo le persone della terza età si incontrano, si tengono compagnia e allenano la propria mente, ma creano un ponte con le nuove generazioni che arricchisce chi sale sul palco e chi siede tra il pubblico».

Giampaolo Lampis, 68 anni, insegnante in pensione e ingegnere, è uno dei più giovani della compagnia. Per lui la recitazione ha soprattutto il merito di dare un senso all’esistenza di chi ha lavorato per tutta la vita: «Ridefinirsi, dopo aver ricoperto un certo ruolo per tanti anni, non è facile. Attraverso la recitazione si segue una sorta di percorso psicoterapeutico che, oltre a permettere a chi sale sul palco di sentirsi utile creando qualcosa per gli altri, aiuta ad allenare la memoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA