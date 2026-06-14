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San Bartolomeo.
15 giugno 2026 alle 01:33

Reati contro il patrimonio, un 63enne finisce in cella 

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Dovrà scontare una pena definitiva di due anni e mezzo di reclusione per una condanna per reati contro la persona e il patrimonio. Un sessantatreenne cagliaritano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, è stato così arrestato dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo per eseguire l’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale. Secondo quanto ricostruito, i reati di cui è accusato l’uomo sarebbero stati commessi nel 2023 in città.

Il sessantatreenne, dopo essere stato informato del provvedimento, è stato prima accompagnato dai militari in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito nel carcere di Uta, come disposto dal giudice, per scontare la pena definitiva di due anni e mezzo di reclusione.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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