Reagisce con i poliziotti dopo la fuga: 41enne finisce in manette 

Alla vista di una pattuglia della Squadra Volante sarebbe fuggito, trovando rifugio all’interno di uno stabile nella zona di via Salvatore di Giacomo. Secondo quanto ricostruito poi dagli agenti, uno dei poliziotti è riuscito a raggiungere l’uomo che però ha cercato di impedirgli l’accesso chiudendo la porta d’ingresso. Secondo le indagini, avrebbe fatto resistenza, ma i due agenti sono comunque riusciti a entrare e bloccare Nicola Tolu, 41enne cagliaritano, difeso dall’avvocato Roberto Peara. Durante queste fasi, secondo le accuse, l’uomo ha provato a disfarsi di una busta di plastica con all’interno sette involucri. Nei successivi controlli è risultato che contenessero circa 3 grammi di cocaina. All’interno del locale, di cui il 41enne possedeva le chiavi, i poliziotti hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Tolu è stato così arrestato per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre risulta indagato in stato di libertà per il possesso di sostanza stupefacente. Ricostruiti i fatti, il gip ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari. Il legale ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. La vicenda per la difesa resta tuttavia da chiarire nell’udienza che sarà fissata nei prossimi mesi.

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