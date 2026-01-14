Raspadori firma Roma: Vaz e Malen Spalletti su Chiesa 

Pochi scambi con le attenzione di molti club sugli stessi obiettivi: il calcio mercato non regala colpi particolari, in attesa probabilmente dei 'saldi' di fine mese da Premier e Liga. L'Atalanta può però celebrare l'arrivo di Raspadori: l'attaccante della Nazionale si è sottoposto alle visite mediche di routine ed è già a disposizione di Palladino. Vengono rivelati i termini del contratto: è costato 22 milioni di euro più uno di bonus ed ha firmato un'intesa di cinque anni da 3,5 milioni a stagione, più di quanto percepiva all'Atletico Madrid. Potrà giocare in Champions solo dopo il superamento della fase campionato. La Roma ha perso la corsa all'azzurro, ma si è consolata con il giovane francese Robinio Vaz dell'Olympique Marsiglia. E poi ha scoperto di avere un talento in tasca col 16enne Antonio Arena. Si è inoltre assicurata l'attaccante olandese Donyell Malen dell'Aston Villa. Al club inglese vanno 2 milioni per il prestito oltre a 25 milioni in caso di qualificazione dei giallorossi nelle coppe Europee.

La Juve sta trattando lo spagnolo Oscar Mingueza, difensore 26enne del Celta Vigo: è in scadenza, per averlo subito sarebbe pronta ad offrire 3 o 4 milioni. Spalletti non ha nascosto l'interesse per Federico Chiesa e Daniel Maldini: il primo non si muoverà fino a quanto il Liverpool non avrà risolto la grana Salah, il secondo piace anche alla Lazio dove troverebbe più spazio. L'Inter è in dirittura d'arrivo per l'acquisto del 18nne croato Branimir Mladic, difensore dell'Hajduk Spalato: si potrebbe chiudere sui 5 milioni per il talento che resterebbe comunque un altro anno in prestito nel suo attuale club. (red. spo.)

