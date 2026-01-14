Randagismo, donati i fondi 

Grande successo, a Pau, per l’evento di sensibilizzazione sul randagismo. L’iniziativa “Non mi piace, non lo butto!”, organizzata dal Ceas “Parco dell’Ossidiana”, dal Comune e dall'Oipa è nata per sostenere un progetto del partner del rifugio “Oipa, una zampa sul cuore”. Nel corso della mattinata le persone hanno potute donare regali poi messi all’asta per raccogliere una somma da utilizzare per combattere il problema del randagismo. Nel corso della giornata si è raggiunto oltre 500 euro.

«Come sindaca – commenta Alessia Valente - ci sono momenti in cui l’orgoglio di rappresentare la nostra comunità si fa ancora più profondo. La mattinata dedicata alla raccolta fondi per la lotta al randagismo è stata uno di questi: un momento di vera solidarietà. Il randagismo non è solo un’emergenza numerica, ma una ferita che nasce da un vuoto culturale». ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA