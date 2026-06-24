VaiOnline
Santo Stefano.
25 giugno 2026 alle 00:14

Raid contro le auto, torna l’allarme vandali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non si fermano i danneggiamenti alle auto nelle strade della città. Un fenomeno che crea sempre più allarme tra i cittadini. Questa volta i balordi sono entrati in azione nella zona di Santo Stefano dove non si sono limitati a distruggere specchietti e rompere vetri ma hanno persino rubato alcune portiere. A fare l’amara sorpresa sono stati i proprietari dei veicoli che la mattina, usciti per prendere l’auto, sono dovuti invece andare di corsa dal carrozziere.

Episodi che si uniscono anche a diverse auto graffiate in via Leonardo da Vinci e danneggiate per rubare ciò che si trovava all’interno: non a casi proprio quello della sicurezza è uno dei temi sollevati dal nuovo Comitato di Margine Rosso che da mesi sollecita maggiori controlli nel litorale. Per via non solo dei danneggiamenti alle auto ma anche dei furti alle abitazioni e degli incendi ai veicoli che si erano concentrati soprattutto nei mesi invernali quando la zona è più isolata.

Stessi problemi, erano stati evidenziati anche dal Comitato di residenti di Pitz’e Serra per i danneggiamenti alle auto. Alle auto danneggiate si uniscono quelle date alle fiamme: le ultime in via Nigra con cinque veicoli coinvolti, e in via Vittorio Emanuele.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Boccheggia l’Europa, battuti tutti i record

Mai così in alto le temperature a giugno in Francia e Regno Unito, vittime in Spagna 
I Riformatori chiedono di andare in Consiglio entro il 15 luglio, prima della revisione in Europa del sistema Ets

Continuità merci, seduta straordinaria

Il centrodestra: «I sardi continuano a sopportare i costi aggiuntivi dell’insularità» 
Regione

L’economia sarda rallenta, stipendi bassi

Reddito pro capite inferiore del 15% rispetto alla media nazionale, industria in sofferenza 
Massimiliano Rais
Si apre un caso anche sulla quantificazione dei ricavi: «Il contributo di Regione e Comune andrebbe valutato meglio»

«Soldi pubblici all’hotel, non ci stiamo»

Il progetto del nuovo Sant'Elia, altolà di Federalberghi: «Noi favorevoli solo allo stadio» 
Alessandra Carta
Vendita record

A Villa Certosa un hotel extra lusso

La residenza di Berlusconi acquistata da una società dello sceicco Al Thani 
Caterina De Roberto
La scelta

Alemanno, dal carcere a Vannacci

Libero dopo 540 giorni di detenzione: «Farò politica con il generale» 
Indagini

«Le bambine vogliono stare con me»

Dal carcere le parole della madre delle due sorelline ritrovate 