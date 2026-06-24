Raid contro le auto, torna l’allarme vandali 

Non si fermano i danneggiamenti alle auto nelle strade della città. Un fenomeno che crea sempre più allarme tra i cittadini. Questa volta i balordi sono entrati in azione nella zona di Santo Stefano dove non si sono limitati a distruggere specchietti e rompere vetri ma hanno persino rubato alcune portiere. A fare l’amara sorpresa sono stati i proprietari dei veicoli che la mattina, usciti per prendere l’auto, sono dovuti invece andare di corsa dal carrozziere.

Episodi che si uniscono anche a diverse auto graffiate in via Leonardo da Vinci e danneggiate per rubare ciò che si trovava all’interno: non a casi proprio quello della sicurezza è uno dei temi sollevati dal nuovo Comitato di Margine Rosso che da mesi sollecita maggiori controlli nel litorale. Per via non solo dei danneggiamenti alle auto ma anche dei furti alle abitazioni e degli incendi ai veicoli che si erano concentrati soprattutto nei mesi invernali quando la zona è più isolata.

Stessi problemi, erano stati evidenziati anche dal Comitato di residenti di Pitz’e Serra per i danneggiamenti alle auto. Alle auto danneggiate si uniscono quelle date alle fiamme: le ultime in via Nigra con cinque veicoli coinvolti, e in via Vittorio Emanuele.

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