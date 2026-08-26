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L’appello.
27 agosto 2026 alle 00:36

«Ragazze, creiamo una squadra di calcio Under 15» 

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L'obiettivo è chiaro: creare una squadra di calcio Under 15 tutta al femminile. Chi vuole portare avanti questa missione è la Simaxis Fc. Marco Mottura, il presidente, spiega perché: «Nelle categorie di base, il calcio misto tra bambini e bambine è una bellissima esperienza di crescita. Il percorso insieme è consentito però fino alla categoria Giovanissimi, successivamente le ragazze non possono più proseguire nei campionati maschili. A Simaxis, dove esiste già la prima squadra femminile di Eccellenza, che oggi rappresenta un punto di riferimento per le ragazze della provincia, abbiamo vissuto in prima persona questa situazione. Ecco perché vogliamo fare un ulteriore passo avanti, costruendo un vero settore giovanile femminile, a partire dalla nuova Under 15».

Mottura fa quindi un appello a tutte le società della provincia: «Fate sapere alle ragazze che a Simaxis si sta formando una Under 15 femminile. Potrebbe essere una grande opportunità per continuare a giocare, confrontarsi con coetanee e avversarie di pari sesso e trovare un percorso dedicato al calcio femminile. Non vogliamo togliere ragazze alle altre società. Vogliamo creare insieme un'opportunità che oggi, nella provincia di Oristano, è ancora troppo rara. Perché una ragazza che ama il calcio deve poter continuare a giocare e trovare il proprio spazio». ( s. p. )

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