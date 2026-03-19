Ragazza di 22 anni investita da un furgone mentre attraversava la strada in via Is Mirrionis 

Grave incidente nella tarda serata di ieri in via Is Mirrionis, nel tratto di strada in discesa davanti agli impianti sportivi del Cus Cagliari. Attorno alle ore 23, poco prima dello svincolo per raggiungere la cittadella sportiva, una ragazza di 22 anni è stata investita da un furgoncino mentre attraversava la strada: fortissimo l’urto, tanto che la giovane è stata sbalzata di una decina di metri dal punto dove è avvenuto l’impatto.

Chi era alla guida del furgoncino si è fermato per prestare i primi soccorsi alla ragazza di 22 anni e per chiamare il 118. I volontari a bordo di un’autoambulanza sono arrivati in via Is Mirrionis nel giro di pochi minuti.

La ventiduenne ha riportato un trauma cranico e un trauma alla colonna vertebrale, oltre a una frattura scomposta ed esposta della gamba. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari: al momento dell’arrivo dei primi soccorsi, la ragazza era cosciente – seppur in stato di choc – ed è riuscita a comunicare anche se a fatica con medici e infermieri.

Le condizioni della ragazza sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale specialistico del 118, è intervenuta anche l’unità mobile della polizia locale assieme ad altre due pattuglie per i primi rilievi e per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente, anche grazie all’ausilio dei testimoni che hanno assistito al fatto.

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