“Radar” con Scano 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano (foto) con la regia di Massimo Piras. Nella puntata di oggi: il diritto fragile, tra Maduro, Trump e gli ayatollah con Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes e Amin Kahnamoei, iraniano residente a Cagliari. Economia, il prezzo delle crisi nel mondo e in famiglia con Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. Qualità del suolo, le nuove regole europee con Giuseppe Pulina, professore di etica e sostenibilità degli allevamenti all’Università di Sassari. Supermercati, si chiude la domenica? Con Cristiano Ardau, segretario regionale della UilTucs. Sassari e l’effetto Capodanno ospiti di Franco Ferrandu: Alberto Fois e Mimmo Moro, presidenti di Confcommercio e Unione Turismo di Confapi.