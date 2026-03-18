“Radar”, attualità 

Alle 21 oggi su Videolina ritorna “Radar”. Con Andrea Sechi, il referendum sulla Giustizia. In studio Matteo Pinna del Comitato per il Sì e Andrea Deffenu, del Comitato Giusto dire No’. Alle 21.30 con Nicola Scano, la festa del papà e la crisi della genitorialità, con la sociologa Ester Cois, dell’Università di Cagliari; 19 marzo 2013, inizia il pontificato di Papa Francesco con don Emanuele Meconcelli, responsabile della pastorale familiare della Diocesi di Cagliari. Poi due dossier di “Radar”: la corsa alle rinnovabili e gli effetti sugli habitat naturali con Gianluigi Bacchetta docente di Botanica all’Università di Cagliari, e il futuro degli aeroporti sardi e il progetto fusione con Umberto Borlotti, ex presidente della Sogeaal di Alghero