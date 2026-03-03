Rabbia e tristezza, necessario un supporto 

Tumore al seno, quale impatto emotivo?

Le reazioni di shock, rabbia e tristezza davanti a una diagnosi di tumore al seno possono influenzare la salute fisica e psicologica. Si percepisce un forte rischio, spesso focalizzandosi sulla percentuale molto più esigua di fallimento delle cure, rispetto a quella di successo. Fondamentale un supporto psicologico per contenere l’angoscia, affrontare i cambiamenti fisici, confrontandosi con la nuova immagine di sé e reintegrando la parte colpita con il resto della propria immagine corporea. Importante capire come parlare della malattia ai propri figli, anche accettando ed esprimendo liberamente le emozioni negative, che fanno normalmente parte dell’adattamento alla malattia.