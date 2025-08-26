VaiOnline
Parma.
27 agosto 2025 alle 00:42

Quindicenne morta per ecstasy, tre indagati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parma. Fu trovata morta nella casa di un amico a Parma il 12 agosto dello scorso anno. Ora la Procura chiude le indagini sulla fine della 15enne: quattro i giovani indagati. Sono tutti ventenni, fra loro l'amico che la ospitava la notte della tragedia. Per gli inquirenti l'allarme che la ragazza stava male arrivò troppo tardi. Secondo l'autopsia, è deceduta per un’ipotermia maligna causata da Mdma, anche nota come ecstasy, «con principio attivo in concentrazione letale».

Per gli investigatori, quando la giovane aveva iniziato a stare male erano in tre nell'appartamento. Il decesso avvenne tra le 2 e 4 di notte, ma l'allarme fu dato solo la mattina successiva, ma era già morta.

L'amico che ospitava la vittima è indagato per omicidio preterintenzionale (potrebbe diventare morte in conseguenza di altro reato, ossia la cessione di droga), omissione di soccorso e spaccio. Assieme a lui, due 19enni sono sotto inchiesta anche per omissione di soccorso (uno dei due anche per spaccio). A un'altra 20enne è contestato il reato di spaccio. «I familiari della giovane valuteranno la situazione in attesa dell'udienza preliminare, anche in vista di un'eventuale costituzione di parte civile» spiega l'avvocato Paolo Mingori: assiste il padre della 15enne. Si sarebbe procurata i cristalli di Mdma assieme all'amico, verso le 21 dell'11 agosto 2024: a cederli sarebbe stato uno dei due 19enni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 
La guerra

Un fiume umano contesta Netanyahu

I patriarchi cristiani Pizzaballa e Teofilo: non lasciamo la Striscia di Gaza 