27 agosto 2025 alle 00:43

Alghero in crescita, trend positivo grazie alle nuove rotte 

Trend positivo del traffico passeggeri all’aeroporto di Alghero. Anche se i dati di agosto non sono ancora stati certificati, la Sogeaal, società di gestione dello scalo, conferma un incremento stimato intorno al 15 per cento rispetto al 2024, con picchi ancora più marcati sul fronte internazionale, dove la crescita si avvicina al 24 per cento. Numeri che si sommano a quelli di luglio, chiuso con un più 11 un per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente, e che portano la previsione su base annua a un aumento complessivo vicino al 10 per cento. Merito del potenziamento delle rotte: tra le novità più rilevanti spicca il collegamento diretto con Parigi Orly, promosso da Sogeaal in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari e presentato nella capitale francese con un evento molto partecipato. Parallelamente, l’aeroporto ha puntato sul miglioramento dei servizi. Nei mesi scorsi sono stati completati l’ammodernamento della sala partenze e l’apertura della nuova Club Lounge, ambienti rinnovati e funzionali pensati per offrire ai viaggiatori maggiore comfort. Entro il 2026 sono inoltre previsti importanti interventi sulla viabilità esterna, per rendere gli accessi più sicuri, fluidi e ordinati, incrementando la disponibilità di parcheggi. L’obiettivo è accompagnare l’aumento del traffico con un costante miglioramento dei servizi, in collaborazione con gli operatori del territorio.

