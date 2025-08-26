VaiOnline
L’evento.
27 agosto 2025 alle 00:43

Nati tre gemellini, festa al Policlinico 

Certo che oggi non si solleverà il dato di fecondità dell’Isola, ma una notizia così bella e straordinaria merita una menzione speciale. Al Policlinico Duilio Casula di Monserrato lunedì sono nati con parto trigemino tre bambini, ed è stata festa grande. Un evento raro, che ha richiesto la collaborazione di un’équipe multidisciplinare che con maestrìa ha aiutato mamma Alessia Ferrau, di 38 anni, a far nascere con un cesareo, Mattia, Aurora e Sofia.

I tre fratellini stanno bene e ora si trovano nella Terapia intensiva neonatale dell’ospedale, e presto potranno tornare a casa con la mamma e il papà, Fabio Brau (di 40 anni), dalla loro sorellina maggiore.

La gravidanza, frutto di un concepimento naturale, è stata seguita da due specialiste di Emergenze Ostetriche e Ginecologiche dell’Aou di Cagliari, diretta dal dottor Bruno Piras, la ginecologa Alessandra Meloni e la dottoressa Alessia Atzei, che ha eseguito il monitoraggio ecografico in gravidanza.La dottoressa Meloni ha eseguito l’intervento, affiancata da un’équipe multidisciplinare ostetrico-ginecologica, anestesiologica e neonatologica con la collaborazione del Centro Trasfusionale dell’Arnas Brotzu per la gestione del rischio emorragico.

«Fondamentali per la riuscita di questo parto sono stati la sinergia, le competenze e l’umanità di tutti i professionisti che hanno partecipato», sottolinea Bruno Piras. «L’Aou di Cagliari si conferma punto di riferimento per la salute materno-infantile. Un grazie sincero a tutto il personale coinvolto per l’eccellente lavoro di squadra, e un caloroso benvenuto ai tre piccoli, simbolo di vita, speranza e meraviglia».

