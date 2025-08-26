VaiOnline
Milano.
27 agosto 2025 alle 00:42

Pifferi, i periti dell’appello confermano: era lucida quando lasciò morire la figlia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. I tre esperti nominati dalla Corte d’Assise d’appello confermano la perizia del primo processo: nel luglio di tre anni fa, quando lasciò morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo, lasciandola sola in casa per sei giorni, Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e volere. Il 24 settembre si terrà in aula la discussione degli esperti sull’esito degli accertamenti, il 22 ottobre il processo d’appello potrebbe arrivare a sentenza. Col riconoscimento dell’assenza di infermità mentale Pifferi rischia la conferma dell’ergastolo, se non le saranno concesse attenuanti. «La mia mente si era disconnessa», ha provato a spiegare lei ai periti, ma quella «presunta disconnessione» non configura alcun vizio di mente. La donna, secondo la perizia, era in grado di «pianificare le azioni, di prevedere rapporti causa-effetto». Era consapevole e comprendeva le «potenziali conseguenze dell'abbandono della bambina» e, dunque, le sofferenze che avrebbe patito..

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 
La guerra

Un fiume umano contesta Netanyahu

I patriarchi cristiani Pizzaballa e Teofilo: non lasciamo la Striscia di Gaza 