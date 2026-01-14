VaiOnline
Serie D
15 gennaio 2026 alle 00:31

Quattro turni a Scirpoli del Budoni 

Matteo Roberto Scirpoli del Budoni, collaboratore dell’allenatore Raffaele Cerbone, sconterà quattro giornate di squalifica: decisione del Giudice sportivo, che ha sanzionato il tesserato dei galluresi (in piena zona playoff in Serie D) per «aver rivolto un’espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara» nel corso del match casalingo giocato domenica scorsa in casa contro l’Ischia.

Una giornata di stop invece per il centrocampista Marco Piredda della Costa Orientale Sarda, espulso perché responsabile (in base al referto arbitrale) di «un intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario» durante un’azione di gioco nella sfida giocata e persa 1-3 a Tertenia contro l’Atletico Lodigiani e dunque assente domenica nella partita in trasferta contro l’Ischia (le squadre sono entrambe a quota 26 punti). Un turno di squalifica anche per il centrocampista Samuele Saggia dell’Olbia, decisione presa in questo caso per somma di ammonizioni (il giocatore ha preso l’ultimo giallo nella gara pareggiata col Valmontone).

