Quattro Mori, Champions amara 

Il Quattro Mori si è inchinato al TT Metz nella penultima partita del secondo turno della Champions League di tennistavolo femminile. La squadra cagliaritana è stata battuta 3-0 e giocherà tutte le sue chance per accedere ai quarti di finale domenica in Polonia.

Le francesi, vicecampionesse d’Europa, hanno concluso il girone a punteggio pieno con quattro vittorie. La squadra che le accompagnerà nel prosieguo del cammino sarà una tra Quattro Mori e Politechnika Rzeszow, già battuta 3-1 a Cagliari.

Il TT Metz ha lasciato a casa l’egiziana Hana Goda, numero 23 del mondo, sostituita dalla lussemburghese Sarah De Nutte, numero 108 del mondo, in passato 57, e bronzo nel doppio ai campionati mondiali del 2021.

Derby rumeno nella partita iniziale tra Tania Plaian e Adina Diaconu, giocato ad alta velocità ma deciso in tre set dalla solidità di quest’ultima. Charlotte Lutz, francese 61 nel mondo, non ha concesso nulla a Ma Hengyu, giusto un prolungamento ai vantaggi nel secondo set, ma anche questa partita è terminata 3-0. Miriam Carnovale ha tentato di allungare l’incontro, con De Nutte ha vinto il primo set e non ha sfruttato il set point nel secondo. Il testa a testa nei successivi ha favorito l’atleta del Metz.

Domenica ultima partita in Polonia, il Quattro Mori non può sbagliare, con due risultati a disposizione, la vittoria o la sconfitta per 3-2.

