VaiOnline
Domusnovas.
17 gennaio 2026 alle 00:23

Quattro giornate alle prese con una perdita d’acqua 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una copiosa perdita idrica ha sversato acqua per 4 giorni nella centralissima via Cagliari. Localizzata nei pressi del Banco di Sardegna la perdita, malgrado vari tombini di scolo, è riuscita a creare dei fiumiciattoli che per un verso si sono propagati fino quasi al parco Scarzella e per l’altro hanno raggiunto l’incrocio con via Fratelli Bandiera. Solo ieri mattina si sono visti all’opera mezzi meccanici ed operai che hanno dovuto lavorare a lungo sulla grossa falla. E non sono mancati i disagi al traffico in una via nevralgica del paese. Già critico sulla gestione della crisi idrica, il gruppo di minoranza Noi per Domusnovas, con la capogruppo Maria Giovanna Carta, va all’attacco: «Quattro giorni senza alcun intervento. Uno schiaffo in faccia ai cittadini ai quali poco tempo fa veniva chiesto di non sprecare acqua e li si obbligava a spendere soldi in cisterne, serbatoi, autoclavi e taniche. Mi chiedo quanta acqua sarà andata persa finora», dice la consigliera ironizzando sui rimedi a lungo termine da 700 mila euro in attesa di realizzazione.

La sindaca Isangela Mascia replica parlando di tempi tecnici: «Purtroppo è un grosso spreco, ma da quando viene segnalata una falla parte un iter che può essere più o meno lungo in quanto il gestore (la Domusacqua), non potendo provvedere da sé, deve contattare delle ditte esterne. Pertanto, le perdite visibili per giorni non sono da addebitare alla trascuratezza del gestore ma ai tempi tecnici per reperire una ditta disponibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 