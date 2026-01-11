Quartu, ripartenza in salita 

Il Quartu apre il 2026 con una trasferta a Vergiate contro il Real Sesto e, nonostante la determinazione mostrata in campo, torna in Sardegna sconfitto per 2-1. La partita ha messo in mostra luci e ombre: un primo tempo complicato, con alcune difficoltà nella costruzione del gioco e nella finalizzazione, e una ripresa in cui i biancorossi hanno dimostrato carattere, qualità tecnica e capacità di reagire, sfiorando il pareggio fino agli ultimi secondi e mostrando grande spirito di squadra in ogni reparto.

La partita

L’inizio della gara mette subito il Quartu sotto pressione. Il Real Sesto parte forte e, nei primi minuti, Carabellese sorprende Cossu e porta in vantaggio i padroni di casa. I biancorossi provano a reagire con Serginho, Cau e Atzeni, cercando di muovere il pallone e trovare varchi tra le linee lombarde, ma la precisione negli ultimi metri manca e le azioni si spengono prima di diventare occasioni da gol. Nonostante il secondo gol subito all’inizio della ripresa, realizzato da Caglio con un’azione precisa e potente, il Quartu cambia immediatamente atteggiamento. La squadra alza ritmo e pressione, prova a imporre il proprio gioco e a creare pericoli concreti. Cossu diventa protagonista con parate decisive, mentre Serginho, Cau e compagni muovono palla con maggiore fluidità e costruiscono occasioni importanti. La scelta tattica di Petruso di schierare il portiere di movimento si rivela efficace: su suggerimento di Serginho, Cau finalizza accorciando le distanze e riaprendo la partita. Poco dopo, l’espulsione di Ramon lascia il Quartu in superiorità numerica, ma il forcing finale non basta e il pareggio sfuma negli ultimi secondi, nonostante la pressione costante e la determinazione dei sardi che hanno lottato su ogni pallone.

La classifica

Con questa sconfitta, il Quartu entra in zona playout, una situazione che impone un cambio di passo immediato e la necessità di ritrovare continuità nei risultati. Domenica al PalaBeethoven contro il Vdl Fiano Plus servirà reagire subito, consolidare gioco e organizzazione e sfruttare ogni occasione. Nonostante la classifica complicata, la squadra ha mostrato segnali positivi in termini di carattere, capacità di reazione e compattezza, elementi fondamentali per affrontare la seconda parte della stagione e provare a risalire nella graduatoria, dimostrando di poter competere fino alla fine.

