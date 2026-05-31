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Serie C Femminile.
01 giugno 2026 alle 00:24

Quartu, buon pari nella prima finale 

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Dopo aver superato il Bologna in semifinale, il Quartu compie un altro passo verso il sogno Serie B pareggiando 2-2 sul campo del Gradara nella gara d’andata della finale playoff. Un risultato importante per le rossobianche, che lasciano aperto ogni discorso in vista della sfida di ritorno al PalaBeethoven.

La partita si è rivelata equilibrata e combattuta, con le due squadre determinate a conquistare un vantaggio in vista dell’ultimo appuntamento della stagione. Il Quartu ha saputo tenere testa alle padrone di casa con una prestazione di carattere. Le reti delle rossobianche portano la firma di Gasparini e Marques. Saiu e compagne hanno saputo gestire le difficoltà della trasferta, tornando a casa con un pareggio prezioso che mantiene intatte le possibilità di promozione.

Adesso tutto si deciderà al PalaBeethoven, dove il Quartu potrà contare sul sostegno del proprio pubblico.

Davanti ai tifosi rossobianchi andrà in scena l’ultimo atto della stagione, con la Serie B distante soltanto quaranta minuti.

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