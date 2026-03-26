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Il Teatro Lirico all’Ospedale San Michele e al Businco
27 marzo 2026 alle 00:19

Quando la musica può essere una cura 

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Martedì e mercoledì sempre alle 19 nell’atrio dell’Ospedale San Michele e nella sala conferenze dell’Ospedale Armando Businco è in programma un appuntamento straordinario, intitolato “Note d’argento: l’amore è una musica meraviglios”a, che propone un brillante e coinvolgente concerto interamente dedicato a celebri e popolari pagine musicali tratte da opere liriche, operette, musical, film e canzoni, nell’interpretazione del Coro del Teatro Lirico di Cagliari diretto da Giovanni Andreoli. L’accompagnamento al pianoforte è di Riccardo Pinna.

Il concerto viene eseguito in anteprima, lunedì alle 18, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, per l’Università della Terza Età di Cagliari.

La musica dal vivo come strumento di cura, empatia e benessere. Il Teatro Lirico porta un programma musicale, popolare ed accattivante, in due ospedali cittadini per contribuire a trasformare i luoghi di cura in spazi di condivisione, emozione e umanità. L’iniziativa si inserisce in una visione di umanizzazione delle cure e ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei pazienti che affrontano percorsi terapeutici a volte complessi, integrando l’aspetto clinico con quello relazionale ed emotivo. Infatti l’ascolto della musica dal vivo è un diritto, soprattutto per chi vive situazioni di fragilità, e rafforza l’impegno nel promuovere percorsi assistenziali centrati sulla persona, nei quali anche l’arte e la cultura diventano parte integrante della cura.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 40 minuti circa e non prevede l’intervallo.

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