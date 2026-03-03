Psoriasi, visite gratuite su prenotazione 

Giornata dedicata alla psoriasi, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi, l’11 marzo nella Dermatologia ambulatoriale dell’ospedale Zonchello. L’iniziativa nell’ambito dell’open day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda Ets in collaborazione con Sidemast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse) e il patrocinio di Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza). In oltre 90 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerte visite dermatologiche, consulenze ed eventi informativi.

L’11 marzo, dalle 15 alle 18, negli ambulatori di Dermatologia al Padiglione B dello Zonchello, sarà possibile sottoporsi alla visita dermatologica per una consulenza. Le prenotazioni potranno essere effettuate i giorni di martedì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30 al numero 0784 240351 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica cupdermatologiazonchello@aslnuoro.it.

Accesso solo su prenotazione, i posti sono limitati.

La psoriasi è una malattia cronica che interessa il 2-3% della popolazione. L’impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può condizionare la sfera relazionale, sociale e professionale.

