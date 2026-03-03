VaiOnline
Ospedale Zonchello.
04 marzo 2026 alle 00:15

Psoriasi, visite gratuite su prenotazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata dedicata alla psoriasi, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi, l’11 marzo nella Dermatologia ambulatoriale dell’ospedale Zonchello. L’iniziativa nell’ambito dell’open day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda Ets in collaborazione con Sidemast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse) e il patrocinio di Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza). In oltre 90 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerte visite dermatologiche, consulenze ed eventi informativi.

L’11 marzo, dalle 15 alle 18, negli ambulatori di Dermatologia al Padiglione B dello Zonchello, sarà possibile sottoporsi alla visita dermatologica per una consulenza. Le prenotazioni potranno essere effettuate i giorni di martedì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30 al numero 0784 240351 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica cupdermatologiazonchello@aslnuoro.it.

Accesso solo su prenotazione, i posti sono limitati.

La psoriasi è una malattia cronica che interessa il 2-3% della popolazione. L’impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può condizionare la sfera relazionale, sociale e professionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras