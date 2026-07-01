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Serri.
02 luglio 2026 alle 01:35

Provinciale a rischio, il caso in Consiglio 

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Consiglio straordinario il 10 alle 18. Lo ha convocato Samuele Gaviano, sindaco di Serri, per discutere dei problemi della Provinciale 117: tra i tanti, il manto stradale compromesso, il restringimento della carreggiata, la segnaletica. Alle numerose segnalazioni del primo cittadino sono seguite promesse ancora da mantenere e silenzi troppo prolungati.

Da anni Gaviano porta all’attenzione dell’opinione pubblica e degli enti competenti la gravità delle condizioni della strada, che consente l’accesso al paese da due parti ed è anche l’unica via d’accesso per i mezzi pubblici e di soccorso, perché si intervenga prima che si verifichi qualche incidente. I pericoli sono giornalieri per chi va a lavoro o a scuola e in inverno, con neve e ghiaccio, la situazione peggiora. I temporali di questi giorni non potranno che aggravare le condizioni di un manto stradale già compromesso.

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